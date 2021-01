El govern català veu irresponsable mobilitzar 5,5 milions de persones el 14-F

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha assegurat que la seguretat als col·legis electorals està avalada pels protocols i que no s'ha de posar en dubte. "Els membres de les meses estan perfectament protegits", ha afegit en una entrevista a 'Rac 1'. Tot i així, el responsable de processos electorals ha insistit que és una irresponsabilitat posar més de 5,5 milions de persones al carrer el 14 de febrer. En aquest sentit, ha reclamat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que prengui una decisió definitiva sobre la data electoral "com més aviat millor" perquè es necessiten "certeses" i poder informar la ciutadania.

Solé ha explicat que, segons el protocol aprovat, els membres de les meses tindran Equips de Protecció Individual (EPI) per poder utilitzar en la franja de votació entre les 19h i les 20h, que és quan el Govern recomana que vagin a votar les persones positives o en quarantena. I ha afegit que per responsabilitat, no té sentit que una persona no infectada vagi a votar en aquesta franja, encara que la mesura no pugui ser obligatòria.

"La seguretat als col·legis electorals està avalada i no hem de generar més dubtes dels necessaris. Des d'un punt de vista de seguretat està tot previst però no és responsable posar 5,5 milions de persones al carrer", ha refermat. Així mateix, ha explicat que es faran testos d'antígens a tots els membres de les meses electorals i, per tant, en cas de detectar persones positives, no acabarien formant part de les meses. El que no és viable per una qüestió de temps és que els membres de les meses estiguin vacunats si les eleccions s'acaben celebrant el 14 de febrer. Segons Solé, aquesta és una decisió del Departament de Salut que, després de valorar-la, ha considerat que no és possible tenint en compte el pla de vacunació si es manté el 14-F.