Renfe denuncia una vaga encoberta de maquinistes que provoca retards

Renfe va alertar ahir que una «vaga encoberta» de maquinistes va comportar alteracions en el servei de Rodalies a Catalunya durant el cap de setmana. Fonts de Renfe van explicar que els maquinistes que es van sumar a aquesta protesta ho van fer per «motius salarials». La companyia va recomanar als viatgers consultar el web de Rodalies per conèixer els canvis i l'estat del servei, del qual també es va informar a les estacions, als trens i als canals de comunicació de Renfe.

Per la seva banda, fonts de la secció sindical de la UGT de Catalunya de Renfe van descartar que hi hagués una vaga encoberta, tot assegurant que les alteracions es van deure a la «falta de personal per baixes i per la falta de noves incorporacions». Van defensar que els maquinistes estan treballant «complint estrictament» les seves obligacions i torns, i van explicar que, com el personal nou passa per un període de formació, les alteracions persistiran.