El Tribunal Constitucional ratifica la inhabilitació immediata de Torra

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat aquest dimecres el recurs de súplica de l'expresident de la Generalitat Quim Torra contra la interlocutòria del mateix TC que va denegar la suspensió cautelar de la inhabilitació d'un any i mig imposada pel Tribunal Suprem per penjar un llaç groc al Palau de la Generalitat. Torra demanava que el TC suspengués la seva inhabilitació mentre estudiava el seu recurs d'empara. El TC ho va desestimar, Torra va presentar un recurs de súplica i ara els magistrats ho han tornat a desestimar. Torra al·legava que si el TC acabava anul·lant la seva inhabilitació no se'l podria restituir al càrrec. Ara encara s'està a l'espera d'estudiar el fons del recurs contra la sentència del TSJC confirmada pel Suprem.





El Tribunal Constitucional espanyol desestima el meu recurs d'empara contra la inhabilitació. Confiem que la justícia europea ens donarà la raó. Els independentistes no trobem mai justícia a Espanya. Som-hi, cap al Tribunal Europeu dels Drets Humans! pic.twitter.com/UxHNYdYMfx — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 28, 2021