Eleccions Catalanes: Bassa, a la sortida de la presó: "Cada persona que es queda a casa és un vot del 155"

L'exconsellera de Treball Dolors Bassa ha demanat el vot independentista a la sortida de la presó del Puig de les Basses i ha demanat mobilització perquè "cada persona que es quedi a casa és un vot que va al 155". "Ens diuen el quan però no ens diran el què", ha afegit en relació a la data de les eleccions. Bassa ha dit que els independentistes han de tornar a guanyar a les urnes per demostrar que no els fan "por". Sobre el tercer grau i el possible recurs, ha dit que estan a l'espera de què fa "la fiscalia que afina el PSOE" però que surt "contenta" i amb "empenta". En aquest sentit, ha dit que la via per als presos, els "exiliats i els represaliats" és "l'amnistia".

Bassa també ha avançat que participarà a la campanya electoral però que aquest primer cap de setmana el dedicarà a la família.