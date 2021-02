Disminueixen els ingressats als hospitals catalans

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté un dia més en 0,92, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 4 punts, i se situa ara en 501. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 569,83 a 564,58.

S'han declarat 3.078 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 477.173. El 6,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 86 noves morts i el total és de 19.502. Hi ha 2.750 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 56 menys, i 724 a l'UCI, 7 menys que fa 24 hores.

Els vacunats amb la primera dosi són 192.791 (+558) i 88.697 amb la segona (+5.059).

El risc de rebrot era de 616 entre el 18 i el 24 de gener i baixa a 501 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores segueix en 0,92, per sota del valor de la setmana anterior, quan estava en 0,97. La incidència a 14 dies és de 564,58 entre el 25 i el 31 de gener, per sota dels 662,76 de l'interval anterior (18-24 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 25 al 31 de gener n'hi va haver 19.561, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declara 23.895. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 254,14 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (310,44).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 230.462 proves PCR i 108.888 tests d'antígens, dels quals un 6,48% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (6,77%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,55 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 514.266, dels quals 477.173 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 86 noves morts, amb un total de 19.502 en tota la pandèmia: 12.164 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+46), 4.508 en residències (+4), 1.086 en domicilis (+1) i 1.744 no classificables (+35).

Entre el 25 i el 31 de gener s'han declarat 539 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 545. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 3.001 persones. La setmana anterior, del 18 al 24 de gener, n'hi va haver 3.061.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 76 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.169. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 31.907. En total, han mort 8.493 persones, 16 més que en l'últim balanç.

Olot, Mollerussa i Sant Adrià de Besòs, municipis amb més risc de rebrot

Olot és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 2.138 punts, per davant de Mollerussa, amb 1.270, i Sant Adrià de Besòs, amb 1.245. Pel que fa a la velocitat de contagi, Santa Perpètua de Mogoda encapçala la llista amb 2,20. La segueixen Mollerussa, amb 2,13, i Sant Adrià de Besòs, amb 1,65.

Pel que fa a la incidència a 14 dies, també destaca Olot en primera posició, amb 1.502, seguida de Tortosa, amb 922, i Mataró amb 765.

