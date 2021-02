El TSJC avala la condemna per estafa per als pares de Nadia Nerea

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna a cinc i tres anys i mig de presó i les indemnitzacions a pagar per Fernando Blanco i Margarita Garau per estafar més de 400.000 euros en donatius aprofitant-se de la malaltia rara que patia el seu filla Nadia Nerea. L'alt tribunal ha desestimat el recurs interposat pels acusats contra la sentència de l'Audiència de Lleida d'agost de 2019, detallant les indemnitzacions que havien de pagar a cadascuna de les víctimes del frau.

De fet, el TSJC ja va confirmar al maig de 2019 la condemna als pares de Nadia, tot i que va anul·lar les indemnitzacions previstes inicialment, que es limitaven a un grup inversor i a dos particulars, per «falta de concreció», fet pel qual va ordenar a l'Audiència de Lleida que redactés una altra resolució individualitzant tots els perjudicats als quals calia indemnitzar. L'Audiència ho va fer a l'agost de 2019, incorporant un llistat amb unes 70 persones i entitats que havien de percebre quantitats que oscil·laven entre els 13.000 i els 20 euros.

Els pares de Nadia van recórrer aquesta nova resolució, que ara el TSJC ha avalat amb l'argument que l'Audiència no va redactar novament la sentència, sinó que es va limitar a incorporar la llista de les persones i entitats que havien de ser indemnitzades. Per tant, no accepta anul·lar la condemna.