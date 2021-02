Els tres acusats pel 17-A usen l'última paraula per desvincular-se de la cèl·lula

Els tres acusats de pertànyer a la cèl·lula gihadista que va atemptar a Catalunya el 17 i 18 d'agost de 2017 van fer ús ahir de l'última paraula -fase abans de deixar el judici vist per a sentència-, en què van lamentar el que va passar a Barcelona i Cambrils i es van desvinculat dels plans que tenia el grup d'atemptar.

El tribunal de la Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va donar la paraula en primer lloc a Mohamed Houli Chemlal, per a qui la Fiscalia demana un total de 41 anys de presó. Des de la sala de vidre on els acusats han seguit el judici al llarg dels tres mesos de durada del mateix, aquest acusat va insistir que tot el que va fer al costat de la cèl·lula gihadista no va ser «per voluntat pròpia, sinó que estava obligat i pressionat» pels seus membres.

Un altre dels acusats, Driss Oukabir, per a qui el Ministeri Públic demana 36 anys de presó, també va lamentar els fets, tot assenyalant que el que va intentar fer en involucrar-se en els assumptes del seu germà Moussa -abatut a Cambrils- era esbrinar què feia, ja que imaginava que estava ficat en «embolics de robatoris».

Finalment, el tercer acusat, Said Ben Iazza, que s'enfronta a vuit anys de presó per col·laboració, només es va limitar a assenyaalar que «confia» en la Justícia i deixa que «les proves parlin per elles mateixes».