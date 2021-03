El Papa nomena una catalana com la primera dona secretària de la Comissió Bíblica Pontifícia

El Vaticà ha fet públic aquest dimarts el nomenament de la primera dona al capdavant de la Pontifícia Comissió Bíblica, i es tracta de la religiosa catalana Núria Calduch-Benages. El papa Francesc ha escollit Calduch-Benages, membre de les missioneres de la Sagrada Família de Natzaret, com a secretària d'aquest òrgan consultiu al servei del Magisteri de l'Església i vinculat a la Congregació per la Doctrina de la Fe. El president de la comissió és el mateix prefecte de la congregació, el cardenal Luis Ladaria. Calduch-Benages pren el relleu al jesuita Pietro Bovat, després de cinc anys de mandat, segons ha avançat 'Catalunya Religió'.

La secretaria de la Comissió Bíblica és una figura de direcció. La comissió està composta de 20 biblistes que es reuneixen un cop l'any, dues setmanes després de Pasqua. Aquest encontre no té una finalitat d'investigació, sinó que serveix per tractar un tema bíblic del que se'n deriva, cinc anys més tard, un document pensat per al gran públic.

Calduch-Benages (Barcelona, 1957) forma part d'aquesta comissió, de caràcter divulgatiu, des del 2014. Doctora en Sagrada Escriptura, és una de les persones més reconegudes en l'àmbit bíblic i una de les poques dones que han guanyat una càtedra a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. És professora convidada al Pontifici Institut Bíblic. El 2008 va ser cridada a participar com a experta en el Sínode sobre la Paraula de Déu. El 2016 el papa Francesc va crear una Comissió d'Estudi sobre el Diaconat de la Dona, formada per 13 membres, entre els quals Calduch-Benages. És membre de l'Associació Bíblica de Catalunya, l'òrgan col·legial de la Conferència Episcopal Tarraconense per a l'apostolat bíblic a Catalunya. Ha publicat una dotzena de llibres i és autora d'uns 250 articles, científics i divulgatius. Ara fa un any va publicar 'Sant Pau i les dones', el tercer volum d'una trilogia dedicada a les dones en la Sagrada Escriptura.

Aquest mateix dimarts també s'ha fet públic el nomenament del periodista català Daniel Arasa (Tortosa, 1944), com a consultor del Dicasteri per a la Comunicació. Arasa és degà de la Facultat de Comunicació Social Institucional de la Universitat de la Santa Croce a Roma i defensor universitari de la Universitat Abat Oliba CEU. També havia treballat a l'agència de notícies Europa Press.