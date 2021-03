El TSJC manté la suspensió de l'ingrés a presó de tres dels condemnats per la violació en grup de Manresa

Els tres magistrats de la secció 22 de l'Audiència de Barcelona han acordat desestimar la petició de la fiscalia que demanava l'ingrés a presó de tres dels membres de la coneguda com a 'Manada de Manresa', condemnats a penes d'entre 10 i 12 anys de presó per abusar una menor el 2016. Els magistrats consideren que els acusats han estat "en tot moment" a disposició del tribunal "complint les mesures cautelars". Tampoc creuen que hi hagi "risc de fugida", ja que consideren que els acusats estaven exposats a una pena major abans que el TSJC refermés la condemna per abús i no per agressió sexual. Les defenses dels acusats han presentat recurs al Suprem per rebaixar la pena, mentre que Fiscalia ja ha donat per bona la sentència per abusos.

La Fiscalia i la defensa de la víctima van demanar aquest dimarts 16 de març en una vista breu a l'Audiència de Barcelona que es dictés l'ingrés a presó per a tres dels condemnats per la violació en grup a Manresa de l'any 2016. El ministeri públic va demanar l'empresonament pel risc de fuga dels condemnats, ja que dos dels integrants del grup van fugir el desembre de 2019.

Ara, però, els magistrats de la secció 22 de l'Audiència han emès una interlocutòria en què decideixen mantenir la situació actual dels processats i, per tant, no sol·licitar el seu ingrés a presó. En el seus escrits, els magistrats asseguren que els acusats han estat sempre a disposició del tribunal i han complert les mesures cautelars sense cap incidència. A més, creuen que no hi ha risc de fugida, malgrat que dos dels processats sí que estan fugits.

El tribunal sí que manté les mesures cautelars ja imposades anteriorment com són la compareixença periòdica dels condemnats al jutjat més proper, la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori espanyol i la prohibició d'acostar-se a la víctima.

El passat mes de febrer el TSJC va confirmar la qualificació dels fets com a abusos i no com a agressió sexual, tal i com demanava la fiscalia i la defensa de la víctima. Tant fiscalia com la defensa de la víctima ja han anunciat que no presentaran recurs al tribunal Suprem, però sí que ho faran les defenses dels acusats, que continuen mantenint la seva innocència.