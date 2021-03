El preacord ERC-CUP acorda que en dos anys es decideixi si es manté la taula de diàleg

ERC i la CUP han pactat que durant la primera meitat del 2023 es valorin els treballs de la taula de diàleg amb l'Estat, s'analitzi si ha donat els seus fruits i es decideixi si es manté o es dona per finalitzada. És un dels punts del document de 16 pàgines que la CUP ha enviat a la militància perquè aquesta decideixi si l'avala. L'acord amb ERC també inclou una taula de partits i entitats independentistes per fixar una estratègia i preparar un "nou embat democràtic" amb l'Estat. Un òrgan que també coordinaria els espais existents, com és el Consell per la República. Com ha avançat el presidenciable Pere Aragonès, també s'estableix que se sotmeti a una qüestió de confiança a mig mandat.