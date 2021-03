Borràs convoca per dimarts la segona volta del ple d'investidura

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha convocat per dimarts que ve a les 10 hores la segona volta del ple d'investidura. El candidat, Pere Aragonès (ERC), hi arribarà amb poques opcions de ser investit. En la primera sessió, Aragonès només ha rebut avui el suport d'ERC i CUP.

Dimarts el candidat en tindria prou en sumar més vots a favor que en contra, però necessitaria que Junts passés de l'abstenció al 'sí'. Tot apunta que el partit de Carles Puigdemont tornarà a vetar Aragonès. Si el candidat d'ERC no supera la investidura, s'obrirà el termini de dos mesos per escollir un nou president o presidenta. Si el 26 de maig no hi ha presidència es tornarà a dissoldre el Parlament i es convocaran eleccions anticipades per al cap de 54 dies.

El ple es tornarà a celebrarà a l'auditori de la cambra, un espai que garanteix les condicions sanitàries de prevenció contra la covid-19 i que ja va servir per a constituir el Parlament fa dues setmanes, i on ja s'ha celebrat la sessió d'avui.

Si la cambra atorgués la confiança al candidat, la presidenta del Parlament ho haurà de comunicar al rei espanyol perquè el nomeni president de la Generalitat. En aquest cas, Aragonès hauria de prendre possessió del càrrec en el termini de cinc dies a partir del nomenament.