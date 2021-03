Els forenses qüestionen que la dona de Josep Maria Mainat volgués assassinar-lo

Els metges forenses consideren que «no és possible determinar» que la causa de la hipoglucèmia patida pel productor de televisió Josep Maria Mainat i que el va deixar en coma fos per l'administració d'insulina per part de la seva dona, Ángela Drobowolski, segons el dictamen recollit per l'Audiència de Barcelona en una interlocutòria, que, no obstant, denega l'arxivament de la causa, en estimar que encara queden pendents diligències judicials per practicar, tal com explica l'edició digital d'El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. El dictamen dels facultatius afirma que és més «versemblant» la hipòtesi diagnòstica efectuada pels sanitaris que van atendre primer l'exmembre de la Trinca al seu habitatge que la hipoglucèmia es va produir pel subministrament d'un producte per aprimar-se, que la dels metges de l'hospital, que apunten l'administració d'insulina.

En paral·lel, Ángela Dobrowolski va patir una brutal agressió per part d'altres preses (suposadament per l'impagament d'uns deutes), un fet que li hauria provocat una bretxa al cap per la qual li haurien hagut de donar 6 punts de sutura.