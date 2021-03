Professors contraris a la independència critiquen el posicionament dels rectors a favor de l'amnistia

El col·lectiu de professors contraris a la independència de Catalunya Universitaris per la Convivència ha emès un comunicat aquest diumenge criticant que els rectors de totes les universitats públiques catalanes s'hagin adherit a la iniciativa d'Òmnium Cultural que reclama l'amnistia dels líders independentistes empresonats. L'entitat unionista ha expressat "estupor i indignació" per la participació dels rectors i altres acadèmics a la proposta d'Òmnium, que considera un "atac inacceptable a l'essència mateixa de la universitat".

Universitaris per la Convivència creu que es pretén transmetre "una espècie de pensament oficial, únic, alineat amb les reivindicacions del poder nacionalista" i assenyala que els rectors "no han estat elegits per les seves idees polítiques", per la qual cosa no tenen "legitimitat per pronunciar-se políticament en nom de la comunitat que representen". Així mateix, han deplorat que l'amnistia suposa "reivindicar una causa d'extinció de la responsabilitat penal" i han afirmat que és "manifestament il·legal".