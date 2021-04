Els CAPs preveuen vacunar amb Janssen a partir d'avui persones d'entre 70 i 79 anys

Els CAPs de Catalunya començaran a administrar la vacuna de Janssen avui i demà, després que ahir a mitja tarda arribéssin a Catalunya les 24.000 dosis previstes de les 146.000 de tot l'estat. Cada CAP citarà les persones de 70 a 79 anys del seu àmbit territorial, com ja es fa amb les de Pfizer. Aquestes vacunes són d'una sola dosi i estaven aturades en un magatzem central del Ministeri de Sanitat a Guadalajara a l'espera que l'Agència Europea del Medicament (EMA) emetés el seu informe sobre la vinculació del vaccí amb els trombes.

L'última actualització de ?l'estratègia de vacunació, que va ser aprovada dimarts per la Co?missió de Salut Pública, reafirma la ?necessitat de vacunar de manera prioritària als majors de 60 anys, però inclou una petita novetat respecte al grup de 66 a 69 anys.

Indica que aquestes persones es vacunaran «després de completar el grup 8», conformat per les persones d'entre 60 i 65 anys, i que se'ls administrarà la vacuna d'AstraZeneca, com fins ara s'havia establert, però podrà «completar-se la vacunació amb les altres vacunes disponibles» (és a dir, Pfizer, Moderna i Janssen), una vegada que s'acabi la vacunació dels septuagenaris i abans de passar als següents.

Assaig clínic

L'actualització es produeix just després que Sanitat hagi impulsat un assaig clínic, coordinat per l'Institut de Salut Carles III, per decidir si els menors de 60 anys que han rebut la primera burxada d'AstraZeneca són immunitzats per segona vegada amb l'antigen de Pfizer. La recerca ve motivada després de la decisió del Consell Interterritorial de Salut de reservar la vacuna d'AstraZeneca als majors de 60 anys, després de l'aparició dels casos rars de trombes en persones més joves.

Els principis ètics

La Comunitat de Madrid sempre s'ha oposat a aquesta decisió i ha sol·licitat a Sanitat, igual que altres autonomies, que autoritzi que, de manera voluntària, els menors de 60 anys puguin vacunar-se amb AstraZeneca. Si bé, la sisena actualització de l'estratègia, que va ser publicada ahir, nega aquesta possibilitat.

«La proposta no només pot entrar en contradicció amb els principis ètics en els quals es fonamenta la pròpia estratègia, sinó que, a més, si encara no es disposa de suficient informació per adoptar la decisió més adequada, el valor del consentiment informat com a garantia d'una decisió autònoma seria molt discutible ja que difícilment se'ls hauria pogut oferir abans de rebre la vacuna una informació adequada», assenyala el document.

Així mateix, reitera que «la presa de decisions per a la priorització ha de basar-se fonamentalment en l'evidència científica i, per tant, no pot basar-se solament en el consentiment informat de l'individu i, menys encara, sobre la base d'una informació científica de seguretat de la qual encara no es disposa.