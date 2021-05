L'Audiència indaga si PDeCAT i JxCat han de pagar pel «cas Palau» com a hereus de CDC

L'Audiència de Barcelona ha iniciat els tràmits per esbrinar si PDeCAT i JxCat són successores de CDC i, com a tals, han d'assumir el pagament dels 6,6 milions d'euros decomissats a l'extinta formació pel cobrament de comissions il·legals a través del Palau de la Música.

En una interlocutòria, la secció dècima de l'Audiència de Barcelona acorda obrir una peça separada per resoldre sobre la successió de CDC i, per a això, requereix els plans de liquidació del concurs presentat per l'extinta formació, la inscripció de JxCat en el registre de partits i la seva certificació electoral.

D'aquesta forma, el tribunal pretén donar resposta a la petició de l'acusació particular exercida per la Fundació Palau de la Música i l'Orfeó Català en el cas de l'espoli del Palau de la Música perquè es reclami a JxCat i a PDeCAT, com a hereves de CDC, els 6,6 milions que ha de retornar pel cobrament de comissions.

La sentència pel saqueig del Palau de la Música per part de Fèlix Millet i Jordi Montull va ordenar el decomís d'aquests 6,6 milions d'euros a CDC i va condemnar el seu extresorer Daniel Osàcar pel cobrament de comissions il·legals de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, en una sentència que el Suprem va confirmar l'abril de l'any passat.

Dos mesos després, la formació que Jordi Pujol va fundar el 1974 i que el 2016 va cedir el testimoni polític al PDeCAT, va presentar un concurs voluntari de creditors davant els jutjats del mercantil, en un penúltim pas per a la seva liquidació definitiva, amb el que, adverteix l'Audiència, «no existeix cap altre patrimoni a embargar».

El PDeCAT ha negat tenir cap vincle amb CDC ni cap responsabilitat en el cas Palau. En un comunicat el PDeCAT va subratllar que en el moment dels fets aquesta formació no existia ni tenia cap tipus d'activitat que s'hi pugui relacionar.