Vergés diu que en 15 dies revisaran les noves mesures

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que les noves mesures que entraran en vigor aquest diumenge es revisaran en 15 dies. Vergés ha confiat poder continuar amb la "progressivitat" de l'obertura. "Això garantirà passos ferms i no anar enrere", ha dit a Catalunya Ràdio. I és que Vergés ha defensat que l'obertura que es farà diumenge és "prou gran" com per no afegir altres aspectes com poden ser la no limitació de les trobades o més aforaments a la cultura. D'altra banda, ha afirmat que hi haurà vacunació en empreses però que no serà una estratègia general sinó que es farà "en paral·lel" a l'estratègia per edats i en casos concrets de grans empreses que concentren moltes persones.

La consellera ha explicat que l'avenç de la vacunació s'està notant ja en la incidència de la pandèmia i això els permet no demanar mantenir el toc de queda. En ser preguntada sobre si descarta haver-hi de tornar, ha afirmat que "no es pot descartar mai res" però ha defensat que per això no proposen aixecar totes les mesures de cop.

En tot cas, el Govern està a l'espera de la deliberació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre les noves mesures. Vergés confia que els hi donin la raó, també pel que fa a la limitació de les trobades socials a sis persones perquè "encara hi ha necessitat de pausar l'activitat i les interaccions socials".

Sobre quan podria reobrir l'oci nocturn, la consellera no ha volgut posar una data en l'horitzó perquè seria "molt agosarat". Ha recordat que aquest tancament continua amb una ordre ministerial a nivell estatal i creu que la reobertura "requerirà molt treball".

Sobre la mobilitat a l'estiu, ha criticat que el govern espanyol no els concreta quin és el seu posicionament sobre les fronteres i ha reclamat que ho facin aviat perquè Catalunya és un important lloc de pas.

Vacunació a les empreses

La consellera ha afirmat que la vacunació avançar a ritme "molt bo" i "millor" del que indicaven les projeccions. Actualment, el 76,5% de la població de més de 60 anys ha rebut una dosi. Ha afegit que inicialment Europa parlava d'arribar al 70% d'immunitat a finals d'estiu "i ara sembla que això s'avança".

Sobre la possibilitat de vacunar a les empreses, ha afirmat que es farà però sense tenir una estratègia a banda sinó al mateix temps que s'avança amb la vacunació per franges d'edat. Segons Vergés, és "molt més àgil" fer les crides a través del sistema que ja està muntat però ha afegit que sí que es podrà vacunar en empreses amb molta gent agrupada en un sol lloc.

