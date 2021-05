Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home per exhibicionisme i abús sexual a menors, a qui des de novembre passat li consten nou antecedents més per tocaments a noies a les quals assaltava al carrer o en parcs, a la zona de La Marina del Port de Sants-Montjuïc.

El sospitós, d'uns 50 anys d'edat i nacionalitat espanyola, va ser detingut per última vegada pels Mossos d'Esquadra dilluns passat 10 de maig, sis dies després que la Guàrdia Urbana el detingués, el 4 de maig, per exhibicionisme davant menors en un parc del barri de la Marina del Port.

En concret, l'home, que demà passarà a disposició judicial, va ser detingut dilluns passat per apropar-se a una menor al carrer, a Sants-Montjuïc, mostrar-li els seus genitals i tocar-li el darrere, per la qual cosa va ser arrestat per un delicte d'abusos sexuals i un altre d'exhibicionisme.

El passat 4 de maig l'home ja havia estat detingut, en aquest cas per part de la Guàrdia Urbana, a partir del requeriment de dues mares, que van observar que el sospitós realitzava accions i gestos obscens davant de les seves filles en un parc infantil de la Marina del Port.

Arran d'aquesta detenció, els Mossos d'Esquadra van vincular l'home amb dos suposats casos d'abusos sexuals a una menor i a una jove ocorreguts aquell mateix dia en una parada d'autobús, on es va apropar a elles amb bicicleta, els va tocar el cul i va fugir.

De fet, segons les fonts, entre el mes de novembre de 2020 i el mes d'abril passat el sospitós ha estat detingut en vuit ocasions més per agents dels Mossos per delictes contra la llibertat sexual, amb un sistema semblant, apropar-se a les víctimes, habitualment menors, fer-los tocaments i fugir.