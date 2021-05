La cimera promoguda per la CUP, per a acostar no tant posicions com sensibilitats, entre ERC i Junts s'ha cobrat ja la primera 'víctima'. La líder d'En Comú Podem (ECP) al Parlament, Jéssica Albiach, després de reconèixer a Pere Aragonès el "moviment" que va suposar sortir del marc negociador del Govern de coalició al de l'Executiu en solitari, li va enlletgir, no obstant això, que aquest impuls hagués durat "quatre dies", en referència, precisament a la reunió tripartida del dimecres. Davant això, Albiach va donar per "trencades" les negociacions encaminades a garantir el suport dels 'comuns' a la investidura d'Aragonès "fins que doni garanties que Junts no estarà en el Govern, ni ara ni més endavant en la legislatura", segons publica El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona.