Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desallotjat a Barcelona més de 9.000 persones que participaven en concentracions multitudinàries i botellades, en una nova nit d'aglomeracions des que decaigués l'estat d'alarma i sense que s'hagin respectat en molts casos les mesures de seguretat.

Des de les 22:00 hores d'ahir dissabte i fins a les 06:00 hores d'aquest diumenge, Mossos i Urbana han desallotjat un total de 9.055 persones, sent el principal punt de la capital catalana en el qual s'ha registrat una concentració més massiva la platja de Sant Miquel, on els agents han dispersat unes 2.000 persones.

El dispositiu policial conjunt ha redirigit els congregats en aquesta platja cap al Passeig Joan de Borbó, pel costat sud, per impedir d'aquesta manera que intentessin accedir de nou als carrers de la Barceloneta després de ser desallotjats i evitar a més sorolls molestos per als veïns.

A més de la platja Sant Miquel, el Passeig del Born i el Passeig Lluís Companys han estat les altres dues zones de la ciutat en les quals s'han produït més aglomeracions.

Com en les anteriors nits des que finalitzés l'estat d'alarma, moltes de les persones congregades no han respectat les mesures de seguretat i sanitàries, com l'ús de la mascareta o el mantenir la distància social.

Al marge de les persones desallotjades, durant la passada nit s'han aixecat tres actes administratives contra tres locals per incomplir l'horari permès.

En declaracions als mitjans, l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Ricardo Salas, ha explicat que la situació d'aquesta passada nit ha estat similar a la del divendres, en la qual les persones han estat dispersades, però sense que s'hagin produït moments de "tensió" o de "risc".

Salas ha recordat que les persones poden sortir al carrer, ja que ja no hi ha ni toc de queda nocturn ni limitació de la mobilitat, però ha insistit que s'han de complir les mesures sanitàries.