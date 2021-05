La totalitat de les 1.033 residències geriàtriques catalanes estan ja lliures de brots actius de la Covid-19 i cap està classificada en 'vermell' per primera vegada des de l'inici de l'epidèmia fa 16 mesos.

Les dues residències de la regió sanitària Metropolitana Sud que la setmana passada encara tenien brots actius i estaven en vermell, han aconseguit controlar-los i superar-los.

Segons dades facilitades a EFE pel Departament de Salut, encara hi ha 17 geriàtrics (1,6% del total) que tenen algun ancià contagiat i estan en situació taronja, tot i que ja no són brots i sí casos aïllats controlats, i la majoria lleus, gràcies a la vacunació.

La gran majoria, 1.016 residències (98,4%), estan en situació verda i lliures del virus, segons la mateixa font.

El Departament de Salut classifica les residències -en les quals viuen aproximadament unes 55.000 persones- per colors: vermell per les que encara no han controlat l'epidèmia, taronja per les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització, i verd per les que no tenen cap contagiat.

Fins avui, han mort a les residències catalanes 4.564 persones per Covid -cap en l'última setmana-, sense comptar els residents que han mort en hospitals o en centres sociosanitaris.

Les residències geriàtriques han estat les més dràsticament afectades per la pandèmia, amb una alta mortalitat entre els seus usuaris, que van rebre ajuda, sobretot durant la primera onada de l'epidèmia de la Unitat Militar d'Emergències, de Metges sense Fronteres, Creu Roja i d'altres ONG i organitzacions humanitàries.