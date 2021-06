La periodista Patrícia Plaja serà la nova portaveu del Govern de Pere Aragonès. No tindrà rang de consellera, però posarà la cara i la veu per explicar l’obra de l’executiu català, que aposta així, com va fer el tripartit, per un perfil professional en lloc de polític per a un encàrrec cada vegada més endimoniadament complex. Plaja −nascuda a Begur− era fins a la data la cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra, un lloc que tampoc ha estat un balneari. Ni de bon tros.

Plaja va cursar Periodisme a la URL i va ser becària a El Periódico, TV3 i El Punt Avui. Va acabar de redactora de successos a la cadena SER. Va ser el 2007 quan va fer un salt difícil: passar a l’«altre costat». Amb aquesta expressió es descriu el canvi de rumb que cada vegada més periodistes prenen des de la informació general a la comunicació corporativa.

Els periodistes que traspassen aquesta línia sovint són vistos com a cossos estranys en els seus nous destins. Fins que esclata una crisi de veritat. Per als Mossos la seva crisi de veritat va ser la dels atemptats terroristes del 17-A, un huracà que Plaja va afrontar seguint el pla que van dissenyar mà a mà ella i el seu homòleg i amic a Protecció Civil, el periodista Marc Homedes. Conjugant Twitter amb les rodes de premsa, els dos van calmar una set informativa mundial i van aconseguir que els ciutadans valoressin els equips d’emergència i confiessin en la investigació dels Mossos. La seva tasca ha estat reconeguda amb diversos premis. També amb el de Comunicació Blanquerna de 2018. A més, Plaja va viure com a propi el suplici de Trapero després de l’1-O.