L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va reclamar ahir al Parlament Europeu que no presenti al·legacions contra la decisió del Tribunal General de la Unió Europea de tornar-los provisionalment la immunitat parlamentària, tant a ell com als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.

«Protegint els nostres drets polítics, el Parlament Europeu surt reforçat. Per això pensem que és lícit que el Parlament no s’oposi a aquesta decisió», va afirmar Puigdemont en una roda de premsa a Brussel·les amb Comín i Ponsatí.

L’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, considera que el dictamen provisional al tribunal europeu avala que l’expresident pugui entrar i moure’s «lliurement» per Espanya i per la resta de països de la UE. No obstant, li ha recomanat no viatjar a Catalunya perquè està convençut que l’Estat no aplicarà aquesta interpretació.

«No hi ha cap dubte que Puigdemont tornarà a Catalunya molt abans del que d’altres desitjarien. De fet, la data em sembla irresponsable dir-la, però fa tres anys i mig que estem treballant en aquesta direcció», va afirmar Boye.

Per la seva banda, el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, va assegurar ahir que el seu executiu «respecta» la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de retornar provisionalment la immunitat com a eurodiputats a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. En declaracions a Bilbao Iceta va expressar el «respecte total i absolut» a les resolucions judicials, encara que «en aquest cas es tracta d’una decisió provisional», de manera «que el que hi ha és un standby mentre no s’adopti una decisió definitiva».

En tot cas Iceta va voler destacar que «sigui quina sigui la decisió de la Justícia Europea, nosaltres la respectarem com no pot ser d’altra manera, i si tots respectem sempre totes les resolucions judicials ens estalviarem molts conflictes absolutament innecessaris».

En paral·lel, l’esborrany de l’informe del Consell d’Europa (CoE, per les seves sigles en anglès) sobre els presos independentistes catalans demana a Espanya que els «indulti o alliberi» i que retiri les peticions d’extradició contra l’expresident i els exconsellers. Redactada per un ponent que ha fet una investigació sobre el terreny, la resolució també reclama la reforma dels delictes de rebel·lió i sedició per evitar «penes desproporcionades per transgressions no violentes».