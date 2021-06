Felip VI protagonitzarà tres visites a Catalunya en només dues setmanes amb la incògnita de quina serà la postura institucional del nou Govern d’ERC i Junts cap a la Corona en l’etapa de distensió i diàleg que el Govern de Pedro Sánchez aspira a obrir amb la Generalitat.

El Cercle d’Economia ha convidat el Rei a inaugurar a Barcelona la reunió anual el proper dia 16, que clausurarà Sánchez l’endemà passat, un fòrum que es centrarà en la reconstrucció econòmica i empresarial davant la greu crisi econòmica i social.

El 27 i 28 de juny, Felip VI tornarà a la capital catalana per a l’estrena del Mobile World Congress (MWC), una cita a la qual sempre assisteix i que l’any passat es va cancel·lar a les portes que esclatés la pandèmia.

El monarca completarà els seus desplaçaments, aquesta vegada al costat de la reina Letícia i les seves filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia, per assistir a la cerimònia de lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona l’1 de juliol.

L’organització encara no ha confirmat si la gala tornarà a celebrar-se a Barcelona, davant les traves que troba per fer-ho a Girona pel rebuig del seu consistori a la figura del Rei. Aquesta cita, que el 2020 també es va suspendre, es comprimirà en una dia, quan en altres edicions es desenvolupava en dues jornades.

Davant aquesta successió de visites, pendents de la confirmació oficial per part de la Casa Reial, la Generalitat no ha revelat per ara quina serà l’actitud que adoptarà el president, Pere Aragonès, molt crític amb el monarca des de la seva anterior etapa al Govern pel seu discurs el 3 d’octubre de 2017 contra el referèndum. «Encara queda lluny», apunten fonts de la Generalitat, que afegeixen que hi ha marge de temps per prendre les decisions corresponents.

D’altra banda, Aragonès va defensar ahir que cal «obrir una etapa de negociació» amb el Govern central, però va admetre que la solució al conflicte català requerirà temps i «molt esforç». «No ho arreglarem en dos dies, ho sabem», va afirmar el president de la Generalitat en una compareixença des de l’estany d’Ivars. Aragonès va concretar que la reunió amb Pedro Sánchez serà a priori aquest juny a La Moncloa de forma «formal i presencial», i que la Generalitat hi portarà una proposta molt clara basada «en l’autodeterminació i l’amnistia». Aragonès va remarcar que aquesta proposta genera un «ampli consens» entre la ciutadania catalana, segons ACN.

El president de la Generalitat va insistir que ell anirà a les reunions «amb tota la fermesa» per demanar un referèndum i la llibertat de presos i exiliats.