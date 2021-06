Un incendi en un transformador a la subestació elèctrica de L’Hospitalet de Llobregat que es va iniciar cap a les sis del matí d’ahir va deixar 47.150 abonats sense servei, segons van assegurar fonts de Protecció Civil. A l’entorn de dos quarts de vuit, el foc va poder ser extingit, però a aquella hora encara quedaven 2.341 abonats sense servei com a conseqüència dels efectes de l’incendi. Finalment, les mateixes fonts de Protecció Civil van informar cap a un quart de nou del matí que el servei havia quedat completament restablert, de la mateixa manera que van assegurar que les flames no van ferir cap persona. A l’hora de tancar aquesta edició s’investigaven quines podrien haver estat les causes de l’incendi.