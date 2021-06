Bretxa oberta en l’aliança entre la CUP i els socis en el Govern. La condemna de l’Audiència de Barcelona a cinc anys de presó a un jove militant del partit, Marcel Vivet, per lesionar el canell a un mosso durant la protesta «Holi» contra el sindicat policial Jusapol en el 2018 i la publicació d’un altre procediment judicial contra un altre manifestant anomenat Adrià amb un acusacions pràcticament idèntiques ha tibat les relacions i ha esquerdat el pacte forjat entre els anticapitalistes i Esquerra.

Tots dos partits es van comprometre al fet que la Generalitat es retiraria com a acusació particular de totes les causes contra manifestants, excepte en aquells casos en els quals els agents de policia tinguessin lesions «acreditades amb certificat mèdic». Però, fins i tot amb el compromís previ i públic del llavors conseller Miquel Sàmper amb això, la Generalitat va mantenir els seus càrrecs contra Vivet, que va ser condemnat per desordenis públics, atemptat a l’autoritat i lesions.

A penes 24 hores després de conèixer-se la decisió, els cupaires van revelar el cas d’Adrià que, segons la documentació aportada, calca les acusacions a Vivet i per a qui la fiscalia demana 8 anys de presó per lesionar d’igual forma al mateix agent que, segons testimonis en el judici del primer, va assegurar en seu judicial que només va rebre un cop. D’aquí ve que la CUP hagi elevat el to contra el Govern acusant-lo de «duplicar» atestats policials, reclamant que es revoqui la sentència i que s’arxivi la segona causa en la qual la Generalitat sí s’ha retirat.

«Arribem a la conclusió inequívoca que no són fets casuals, sinó que és una practica en què els mateixos instructors i amb la mateixa minuta per a intentar condemnar a dos manifestants diferents pels mateixos fets», va asseverar el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, que va anunciar que han demanat la compareixença del conseller d’Interior.