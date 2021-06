L’exconsellera de Treball, Dolors Bassa, ha sortit del centre penitenciari del Puig de les Basses a les 12.17 hores. Ho ha fet 3 anys i quatre mesos després d’ingressar a la presó i després de l’indult que aquest dimarts va concedir el Consell de Ministres als nou presos independentistes. A l’exterior, l’esperaven més d’un centenar de persones amb rams, pancartes i fotografies. També hi han acudit les consellers de Presidència, Laura Vilagrà, Acció Climàtica, Teresa Jordà i la de Justícia, Lourdes Ciuró, que l’han acompanyat a la sortida juntament amb la seva germana, Monts Bassa, i el seu fill.

Bassa ha sortit a les 12.15 hores del centre penitenciari del Puig de les Basses gairebé dues hores després que les presons rebessin els manaments de llibertat dels nou presos per part del Suprem. L'exconsellera ha passat 1.221 dies a la presó: 3 anys i quatre mesos. Primer a la d'Alcalá-Meco i després, a Figueres. El Suprem la va condemnar a una pena de 12 anys per sedició i malversació.

L'exconsellera ha sortit acompanyada de la seva germana, Montse Bassa, del seu fill i de quatre conselleres: la de Justícia, Lourdes Ciuró, la de Presidència, Laura Vilagrà; la d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i la d'Universitats, Gemma Geis. També de la delegada del govern a Girona, Laia Cañigueral. A l'exterior, l'esperava el seu successor, Chakir El Homrani, i més d'un centenar de persones, entre els quals molts alcaldes, regidors i càrrecs polítics.

La convocatòria oficial era a les dotze però des de les deu s'hi han començat a congregar desenes de persones amb pancartes de suport, fotografies de Bassa i, fins i tot, rams de flors i altres obsequis que li han lliurat a la sortida. L'ambient era d'eufòria i Bassa els l'ha tornat amb un somriure.

Durant el seu discurs, l'exconsellera ha celebrat tancat la porta per darrera vegada però ha admès també que, tot i que és "un primer pas", encara hi ha "molta feina per fer". "No podem oblidar que només sortim nou persones, que n'hi ha moltes encausades i moltes d'aquí poc patirem molt". I és que Bassa ha recordat que haurà de declarar davant del Tribunal de Comptes. "No som on som perquè ho diguin –en relació a les paraules del president Pedro Sánchez- sinó perquè queda molt feina per fer i tot és possible", ha insistit. L'exconsellera també ha recalcat que els seus ideals són "els mateixos", que seguiran lluitant per l'autoderminació i que ara ho faran des de fora. "Jo crec que dins de les presons no hi fèiem res", ha afegit.

Bassa també ha dit que els indults haurien d'haver arribat "molt abans" i ha recordat que s'han concedit just quan el Consell d'Europa insta a treure els presos i a retirar les euroordres. "Es podria haver fer abans però benvingut sigui. Sóc molt feliç", ha insistit.

Celebrar la revetlla i banyar-se a les Medes

A preguntes de les desenes de periodistes que també s'han aplegat a les portes del centre penitenciari, l'exconsellera també ha admès que tenia una barreja d'emocions i que dins de la presó hi ha fet amigues i companyes. "N'he deixat unes quantes plorant perquè marxava", ha dit. "No és una relació normalitzada però aquí dins hi ha gent molt maca, amb molts problemes i molta gent que no hi hauria de ser", ha afegit. Com a regal, els ha animat a celebrar la revetlla i els ha deixat coques de Sant Joan i begudes.

Bassa també ha admès que, durant aquests més de tres anys, ha tingut moments bons i dies "complicats". "Aprens a viure molt el dia a dia", ha dit. No s'ha plantejat, de moment, què farà a partir d'ara, però de moment té dues coses clares: aquest dimecres celebrarà la revetlla i es banyarà a tocar de les Medes. "Al mar és on tens més sensació de llibertat", ha assegurat.