Un jove va resultar ferit greu després de ser banyegat per un toro en un correbou a la localitat tarragonina de l’Ampolla, van informar fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i de la Policia Local.

El succés va tenir lloc a la plaça de bous portàtil de la localitat durant la tarda de divendres, en un dels primers correbous que se celebren aquest any a les Terres de l’Ebre i que va tenir conseqüències tràgiques per a l’esmentat jove, que no va poder evitar l’atac del toro.

El jove va ser traslladat en estat greu a l’Hospital de Tortosa, des d’on un helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques el va evacuar fins a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, on roman ingressat, ferit greu.