L’Audiència Nacional ha condemnat el president d’Ausbanc, Luis Pineda, i a el secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a vuit i quatre anys de presó, respectivament, per extorsionar bancs i empreses perquè els paguessin a canvi d’evitar accions judicials o campanyes de descrèdit en contra seva, penes ostensiblement menors de les reclamades per Fiscalia, que demanava 118 anys de presó per al primer i altres 24 anys per al segon

En una sentència, de 195 pàgines, la Secció Quarta de la Sala Penal ha imposat a Pineda una pena de 5 anys de presó per un delicte continuat d’extorsió i altres 3 anys per estafa. A més, en concepte de responsabilitat civil Pineda haurà d’indemnitzar un total de 13 entitats amb gairebé set milions d’euros.

Els magistrats també han condemnat a Bernad a 3 anys de presó per un delicte d’extorsió en grau de cooperació necessària i a un altre any de presó pel mateix delicte en grau de temptativa.