Els alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat estan obligats, per primer cop des d’aquesta legislatura, a completar una formació en ètica i integritat pública. És una iniciativa impulsada pel Departament d’Acció Exterior i Govern Obert i recollida a l’Estratègia de lluita contra la corrupció. Segons va avançar ahir Naciodigital i posteriorment, va confirmar l’ACN, fer aquesta formació serà imprescindible per poder signar l’adhesió al codi de conducta dels alts càrrecs que contempla el desplegament de la Llei de transparència. L’objectiu de la formació és «reforçar la cultura ètica dins de la Generalitat i el seu sector públic».

Un «pas» cap a la integritat

Segons la secretària de Transparència i Govern Obert, Mercè Crosas, «cal generar consciència, sensibilitzar, i fomentar un canvi cultural que incorpori la integritat i l’ètica dins l’organització, juntament amb una supervisió efectiva i una avaluació del seu impacte». En aquest sentit, ha qualificat aquesta nova formació com un «pas important».

La secretària de Transparència i Govern Obert també va assegurar que «els alts càrrecs tenim una gran responsabilitat cap a la ciutadania i el servei públic i, per tant, és decisiu que siguem els primers a estar preparats per, tal com diu el codi de conducta, tenir i demostrar un comportament exemplar en benefici de l’interès públic», va concloure.

El doctor i professor de filosofia a la Universitat de Barcelona i professor de bioètica a la Universitat de Vic, Marcel Cano, és el responsable de la formació, que consistirà en un itinerari lectiu amb l’objectiu d’incrementar la «responsabilitat ètica» i inlourà casos pràctics. La formació compta amb la participació de l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat.