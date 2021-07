Els Mossos d'Esquadra van detenir el 22 de juliol passat un atracador que havia assaltat cinc bancs de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'home actuava a primera hora o al migdia, quan hi havia pocs clients i amenaçava els treballadors amb un ganivet serrat de grans dimensions. Sempre vestia més o menys igual, amb ulleres de sol, gorra i una motxilla marró molt característica. A més, sempre atracava el mateix banc, però en diferents oficines. Segons els agents, la seva "sang freda" li permetia actuar d'una manera molt discreta. Pel que fa a la metodologia, es canviava de roba tot sortint per evitar ser detectat.

El primer atracament va ser al districte de Sant Martí de Barcelona, d'on es va endur 1.800 euros. El segon fet va passar a Sant Boi de Llobregat, on en va aconseguir 2.100. En el tercer, al Prat de Llobregat va sostreure 1.800 euros i en aquest cas cap altre treballador del banc es va adonar de l'atracament. El quart fet va tornar a ser al mateix districte de Barcelona, en una sucursal destinada a empreses en què no tenen diners en efectiu i d'on no es va poder emportar res. Amb tota aquesta informació i la descripció de les víctimes es va preparar un dispositiu per detenir-lo.

L'home va tornar a intentar atracar un banc al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, però no es va emportar res. En canvi, els agents sí que el van poder localitzar gràcies a un ràpid dispositiu iniciat per efectius de la comissaria d'Eixample i al que es van sumar efectius de la comissaria de Sant Martí i l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità, sota la coordinació de la Unitat Central d'Atracaments.

Un cop detectat, van seguir el seu trajecte pel metro fins que el van poder detenir. Els investigadors el van identificar com el presumpte autor dels cinc robatoris amb violència i/o intimidació. Durant l'escorcoll li van trobar la roba utilitzada en els fets i també el ganivet que ell mateix va confessar que havia utilitzar per robar en els bancs. En aquell moment es dirigia tranquil·lament cap la platja amb una filla menor d'edat, de forma que ningú podia pensar que era la persona que minuts abans estava intentant cometre un atracament.

El detingut, un home de 39 anys, va passar a disposició judicial i el jutge d'instrucció 32 de Barcelona va decretar el seu ingrés a presó.