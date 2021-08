L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, s'ha mostrat "indignat" aquest dilluns al vespre després de conèixer l'acord entre la Generalitat i l'estat espanyol per ampliar l'aeroport de Barcelona. Mijoler ha acusat el Govern d'haver "cedit al xantatge d'Aena", recordant que l'ens demanava el suport de l'administració catalana sense concretar amb exactitud com seria el projecte per aconseguir un 'hub'.

Al mateix temps, l'alcalde ha assegurat que la Generalitat ha actuat amb "deslleialtat" per haver arribat a un pacte amb l'estat espanyol mentre l'Ajuntament s'oposa a les obres. Respecte les declaracions del vicepresident Puigneró assegurant que el projecte no comportarà la invasió de la Ricarda, Mijoler ha assegurat que "menteix".