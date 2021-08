Dos joves, de 19 i 18 anys i del Berguedà, van ser arrestats per un delicte d’homicidi en grau de temptativa en un càmping de Saldes. Segons van explicar els Mossos, els fets van tenir lloc la matinada de dissabte passat quan els detinguts haurien cremat la tenda de campanya d’un treballador del càmping després de discutir-se amb ell. Tots dos van quedar en lliibertat després de declarar davant del jutjat en funcions de guàrdia de Berga. La investigació, però, segueix oberta per trobar a una tercera persona que també hauria estat implicat en l’intent d’homicidi.

Els fets van tenir lloc dissabte passat, als volts de les tres de la matinada. Els Mossos van rebre l’avís d’un incendi en una tenda. En arribar, el foc ja havia estat apagat per les persones de les tendes del costat. Els agents van comprovar que a l’interior no hi havia ningú. Arran dels fets els agents van obrir una investigació.