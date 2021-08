Els Mossos d’Esquadra van detenir a un home com a presumpte autor de l’apunyalament d’una persona la nit del diumenge 15 d’agost a Badalona, que va resultar ferida. Segons va avançar el TotBadalona i van confirmar a Efe fonts policials, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d’aquest succés sobre les 23.30 hores de la nit de dilluns.

Aquest altercat, que va derivar en una agressió amb arma blanca, es va produir prop de la plaça Regalèssia de Badalona, expliquen fonts municipals, per causes que els cossos policial encara estan investigant.

La persona apunyalada va resultar ferida i va ser traslladada a l’hospital Ca Ruti de Badalona. Per part seva, els Mossos d’Esquadra van obrir una recerca per a esclarir les circumstàncies d’aquest apunyalament. Segons el rotatiu digital, la baralla hauria estat entre dos clans i hauria tingut lloc exactament al carrer Sant Marc i el detonant hauria estat un conflicte sentimental. A principis del 2020 ja hi va haver una baralla entre dos clans a Badalona. Va ser en un bar de l’avinguda Alfons XIII, al barri d’Artigues. En aquella ocasió, la refrega va tenir lloc a la tarda es va produir suposadament per un assumpte de drogues.