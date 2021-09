El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que «tant de bo» pogués obrir l'oci nocturn, però ha insistit que només es farà quan el Departament de Salut tingui clar que ho avalen les dades sanitàries. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha defensat que les dades sanitàries no permeten aquesta reobertura i que la justícia així ho ha avalat. Així, ha insistit que es farà quan Salut «vegi clar» que reobrir no implica un nou increment de casos i pot contribuir a una nova onada. En canvi, l'epidemiòleg Oriol Mitjà ha defensat a RAC1 que el sector ja podria obrir. Elena ha considerat també que el problema del botellot no és d'ara, tot i que ha reconegut que han fet falta 80.000 hores extra d'agents dels Mossos des del 15 de juliol.

Sobre el cas concret de la Mercè, ha apuntat que es treballa en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona per garantir la màxima seguretat. Elena ha assegurat que tots tenen «moltes ganes» de poder reobrir l'oci nocturn perquè quan aquest està tancat tot és «més difícil de gestionar». Tot i això, ha defensat que hi ha un bé superior, que és la salut pública. En tot cas, ha dit que el Govern no ha marcat uns llindars a partir dels quals es podria procedir a aquesta reobertura dels locals d'oci nocturn.

Mitjà aposta per la reobertura

Per la seva banda, Mitjà ha assegurat que l'oci nocturn «ja es pot reobrir», tot i que ha concretat que s'ha de fer amb mesures com el certificat covid, la mascareta obligatòria, ventilació i mesuradors de CO₂. Ha reconegut que una reobertura «a la brava» implicaria una nova crisi. En aquest sentit, veu probable una sisena onada a l'octubre, però ha augurat que serà «petita i menys greu». A més, ha afirmat que «segurament serà l'última» i ha afegit que al febrer hi pot haver un «alto el foc» de la pandèmia si no hi ha cap sorpresa.

Actuació dels Mossos a Llinars del Vallès

D'altra banda, Elena ha titllat els fets de Llinars del Vallès d'«absolutament condemnables» i ha lamentat l'actitud «molt bel·ligerant» d'alguns dels presents contra els Mossos. Ha celebrat l'actuació dels agents. Pel que fa a les actuacions en situacions similars en altres poblacions, ha explicat que els agents d'ordre públic han fet una mitjana d'entre un 40 i un 50% més d'hores de la seva jornada laboral. Una situació que ha reconegut que «no es pot estirar més». Per això, ha reclamat més agents, fins a un sostre de 22.000. Ha afegit, però que es tracta també d'un problema social i de corresponsabilitat col·lectiva.