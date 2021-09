La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha donat per tancada la possibilitat de recuperar el projecte d'inversió de 1.700 milions d'euros a l'Aeroport de Barcelona al Document de Regulació Aerportuària (DORA) 2, que segons ha apuntat s'ha d'aprovar el 28 de setembre. Segons ha afirmat, les discrepàncies i la manca d'acord fan que el projecte no disposi de prou suport institucional, i per tant "queda aparcat fins que s'obri una nova finestra regulatòria" que "ja no serà el DORA 2".

En una compareixença al Congrés, Sánchez ha afirmat que la inversió buscava convertir el Prat en un hub de connexió intercontinental cap a Àsia i suposava la creació de 355.000 llocs de treball en total.

Segons la ministra el ministeri es va "sorprendre" en veure que després de l'acord assolit a la reunió del 2 d'agost, la Generalitat manifestava una discrepància respecte a l'Aeroport i "no es produïa el consens necessari" per impulsar el projecte.

Sánchez ha afirmat que el desenvolupament sostenible "ha de ser compatible amb donar eines de desenvolupament al territori" i l'acord preveia "ampliar un 25% la zona natural fins a les 1.100 hectàrees" i dotar-la d'una protecció especial.

Sánchez també ha afirmat que el seu govern està estudiant la fórmula que utilitzarà per finançar les carreteres d'alta capacitat un cop s'han aixecat els peatges a Catalunya.

Segons la ministra, la situació actual "no és sostenible a mitjà termini" i "necessitem recursos per poder mantenir uns estàndards adequats de qualitat de les carreteres i atendre al principi que qui contamina paga per contribuir a la reducció de gasos d'efecte hivernacle".

Per això, ha dit, "estem treballant en una proposta de tarifació de la xarxa de carreteres d'alta capacitat de l'Estat basada en el principi d'equitat territorial, seguretat viària i sostenibilitat ambiental".

La proposta, ha dit, "se sotmetrà a un diàleg transparent amb els grups, agents socials i les administracions" per determinar els terminis i carreteres on s'aplica.