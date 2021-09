La intensa pluja afecta aquesta tarda bona part de Catalunya, sobretot a les comarques del Ripollès i l'Alt Empordà, segons l’agència Meteocat. Els xàfecs sobtats sovint van acompanyats de calamarsa o pedra. Entre les 14 i les 16 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut una vintena d'avisos per les pluges, la majoria concentrats al Baix Llobregat, el Vallès Occidental i Barcelonès.

Gran part de les actuacions han estat per retirar algun arbre caigut o per atendre acumulacions puntuals d'aigua a la via pública. A Castellbisbal, els Bombers han hagut de rescatar dos conductors atrapats per l'aigua en un carrer del polígon industrial del Llobregat, sense més conseqüències. Destaquen registres com els 60 litres de Sant Feliu de Codines, els 50,3 litres de Sant Andreu de la Barca o els 35,9 litres de Castellbisbal.

Així ha fet créixer les nuvolades a Catalunya la pertorbació situada al golf de Biscaia. pic.twitter.com/3FgKRmwyIK — Meteocat (@meteocat) 18 de septiembre de 2021

En aquesta última població del Vallès Occidental, 23 litres han caigut en només mitja hora. Protecció Civil ha emès un avís de temps violent en les properes hores a l'Alt Camp i l'Alt Penedès, i amb menys probabilitat al Baix Penedès i l'Anoia. Pot caure pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, haver-hi ratxes de vent superiors als 100 km\/h i\/o esclafits.

Diumenge tranquil

Les fortes precipitacions es podran prolongar fins dilluns i, en algunes comarques, es podran superar fins als 20 litres per minut en mitja hora. Diumenge es registrarà una lleugera baixada de les temperatures i anirà desapareixent la sensació de xafogor, a l’espera que dilluns tornin els xàfecs.