En el seu informe definitiu, l’advocada general de l’Estat, Consuelo Castro, ha optat per fer seu el criteri que li va plantejar a l’agost l’advocat de l’Estat del Tribunal de Comptes, Rafael García Monteys, i rebutja pronunciar-se finalment sobre la legalitat dels avals de l’Institut Català de Finances (ICF), amb els quals els 34 exalts càrrecs de la Generalitat van cobrir les fiances que els va imposar el Tribunal de Comptes per la possible responsabilitat comptable en què van poder incórrer per l’acció exterior del Govern.

Malgrat que la delegada instructora, Esperanza García Moreno, va sol·licitar amb urgència a l’Advocacia de l’Estat la seva opinió per poder prosseguir amb la instrucció a finals del mes de juliol passat, l’advocada general s’ha pres el seu temps per respondre i no ha presentat el dictamen fins ara davant l’òrgan fiscalitzador.

Risc de nul·litat

En qualsevol cas, de poca ajuda li serà a la delegada instructora, perquè declara que pronunciar-se pot provocar un «conflicte d’interessos» i hi ha el «risc de nul·litat» del procediment, en actuar com a part i com a òrgan consultiu.