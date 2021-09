La fiscalia belga ha assegurat que "el procediment en curs" als tribunals belgues per l'euroordre contra l'expresident Carles Puigdemont està "en suspens a l'espera" del Tribunal General de la Unió Europea. En un comunicat, el ministeri fiscal de Bèlgica ha afirmat que el procés està parat "a l'espera d'una decisió final sobre l'aixecament de la immunitat parlamentària de Carles Puigdemont" per part del TGUE. Des de la fiscalia no han volgut comentar la detenció de Puigdemont a Itàlia i diuen que són les autoritats italianes les que s'han de pronunciar al respecte.

Si bé el TGUE va rebutjar al juliol retornar de forma cautelar la immunitat a Puigdemont, aquest tribunal amb seu a Luxemburg encara no ha analitzat el fons del cas. És a dir, la demanda contra el Parlament Europeu per l'aixecament de la immunitat a Puigdemont i els també eurodiputats de Junts, Toni Comín i Clara Ponsatí. Un pas que els de Junts denuncien que es va fer de forma "irregular".