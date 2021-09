Junts va registrar ahir al Parlament una proposició de llei per tramitar una llei audiovisual catalana per protegir el català, cosa que creu que no fa l’esborrany del projecte estatal. El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, espera comptar amb la majoria independentista per tirar endavant «de manera extraordinària i urgent» la norma, i fer-ho abans que el Govern central aprovi la seva, que està negociant amb ERC.

El partit posconvergent va apostar dimarts per aprovar una llei catalana després de comprovar que l’esborrany de la nova llei audiovisual estatal no blinda les quotes de català (com tampoc de gallec i euskera) a plataformes com Netflix, HBO o Filmin. La proposta de Junts estableix que els operadors de «streaming» tinguin un 30% d’obres europees i que la meitat d’aquestes siguin en català o aranès.

El Govern central va ajornar l’aprovació davant els recels que van exhibir tant ERC com Junts i el malestar que va provocar a la Generalitat. Com va explicar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, manté contactes «d’alt nivell» per intentar frenar un projecte sense protecció del català, mentre que l’executiu central assenyala que encara hi ha temps per introduir-hi canvis, i els republicans recorden al PSOE que sense ells, Pedro Sánchez no podrà aprovar els Pressupostos de 2022.