Feijóo acusa Sánchez d'haver fet el discurs "més perillós" de la seva carrera, però descarta una moció de censura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el discurs amb què Pedro Sánchez ha anunciat aquest dilluns que no dimitiria com a president del govern espanyol és "el més perillós" que ha fet en tota la seva carrera. Pels populars, el líder socialista ha evidenciat que "no accepta la discrepància" i que busca un país "al seu servei". "No vol oposició ni vol justícia o mitjans de comunicació. Només es vol a si mateix", ha asseverat en una roda de premsa a Madrid. Tot i això, ha descartat presentar moció de censura contra Sánchez "en aquests moments" perquè "ha comprat" els seus socis. "Qui vulgui donar un disgust a Sánchez i al separatisme, que voti el PP a Catalunya", ha reblat el dirigent popular.

"El que necessita Espanya és un nou govern democràtic, amb un president a la seva altura i no el canvi de règim que (Sánchez) pretén colar per darrere de tota aquesta obra de teatre", ha remarcat Feijóo en una aparició davant els mitjans realitzada, com ja va fer la setmana passada, amb una escenografia institucional presidida per una bandera europea i una d'espanyola. A ulls de Feijóo, allò que ha mogut Sánchez a donar-se cinc dies de reflexió per acabar anunciant que seguirà de president és "la por". "Ha estat capaç de fer servir fins i tot la seva intimitat per intentar guanyar temps", ha afegit abans d'acusar-lo d'haver utilitzat també el rei Felip VI "com a actor secundari" en la seva "última pel·lícula". "Espanya no té un president a l'alçada dels ciutadans", ha reblat.

“Dos bàndols”

Pels populars, el discurs que Sánchez ha pronunciat aquest matí és un perillós exercici per tornar a l'Espanya "dels dos bàndols". "Si no hi ha hagut dimissió i no hi ha hagut explicacions, què hi ha hagut avui? Les amenaces d'un president acorralat. Sánchez ha triat intentar cohesionar els seus a costa de dividir Espanya en dos", ha emfatitzat el president del PP. "Sánchez no pot suportar res que no sigui que li donin la raó. Per això, aquesta simulació de dimissió de cinc dies és coherent amb la seva trajectòria. Tot se supedita a la supèrbia i la vanitat. Necessita que l'aclamin", ha remarcat.

Sense suport al carrer

Des del PP creuen que, malgrat l'amenaça de dimissió, el president no ha aconseguit l'objectiu que es va marcar cancel·lant l'agenda durant cinc dies quan es va saber que un jutge de Madrid havia obert diligències contra la seva dona, Begoña Gómez. Així, Feijóo ha manifestat que el president no ha rebut l'escalf de la població ni la "mobilització social" que demanava el PSOE. "On buscava respecte, ha trobat burla", ha ironitzat. En aquest sentit, ha dit que la carta i la retirada temporal del president ha sigut "una ocurrència" que no ha aturat l'agonia i el desgast del seu govern.

Ja al torn de preguntes, Feijóo ha descartat entrar en "conjectures" sobre si el president es planteja ara canviar les majories necessàries per escollir els membres del Consell General del Poder Judicial o per limitar la llibertat de premsa. "El president em va dir en la nostra reunió prèvia a la investidura que no canviaria les majories, però no hi entraré", ha destacat.