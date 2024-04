El programa de cribratge de còlon i recte detecta un centenar de càncers al Baix Empordà en deu anys

El programa de cribratge de còlon i recte en el qual participa l'hospital de Palamós des de fa deu anys ha permès detectar un centenar de casos de càncer al Baix Empordà. Durant aquest temps, d'un total 2.637 colonoscòpies a l'hospital s'han detectat i extirpat 1.128 lesions d’alt i baix risc que podrien haver evolucionat en un càncer colorectal. Això ha fet que s'hagi evitat un nombre semblant de casos d’aquesta patologia a la comarca. A més, gràcies a aquest programa també s'han diagnosticat i tractat precoçment 99 càncers.

El cribratge ha tingut una participació per sobre del 34,5% i de les més de 176.000 persones convidades, 61.000 s'han fet la prova d'anàlisi de la femta a través de les diferents oficines de farmàcia. De totes aquestes proves, 3.257 han mostrat restes ocultes de sang a la femta i se les ha convidat a realitzar-se una colonoscòpia per detectar i tractar lesions premalignes o càncers.

El càncer de còlon i recte és la neoplàsia maligna més freqüent a l'àrea sanitària de Girona en homes i dones. Per això, tota la població entre 50 i 69 anys rep una carta cada dos anys per participar en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR) del Departament de Salut i amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi de sang oculta en femta que permet detectar la presència de restes de sang no visibles que podrien indicar la presència d'alguna lesió. Si la mostra es troba dins la normalitat, s'envia una carta informant del resultat, que també es pot consultar a La Meva Salut. Si es troben indicis de sang, l'hospital es posa en contacte per informar i programar una visita per a una colonoscòpia.

Campanya informativa

Des de l'IAS s'ha fet una campanya informativa sobre el programa, el lema 'Prevenir és cuidar-se: uneix-te al programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Girona'. Al web de la campanya informativa del programa, tothom pot consultar en quin període està actiu el programa a la seva ABS mitjançant un cercador de municipis, i així saber quan està previst rebre la carta. En el cas del Baix Empordà, aquest 2024 les ABS actives són les de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.