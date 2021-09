Jordi Sànchez acusa el govern espanyol de donar cobertura a la «mala praxi» del Suprem

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha acusat el govern espanyol de donar cobertura a la «mala praxi» del Tribunal Suprem, fent referència a la breu nota de premsa que l'executiu de Pedro Sánchez va enviar de matinada després de la detenció de Carles Puigdemont. En declaracions a la premsa des de la protesta davant el consolat d'Itàlia a Barcelona, el dirigent de Junts també ha alertat que l'actitud de l'executiu espanyol posa en «enormes dificultats» la seva credibilitat pel que fa al diàleg. «Demostra quina és la seva autèntica voluntat de retrobament», ha afegit. Segons Sànchez, la justícia espanyola «fa trampes» i ha enganyat la justícia europea.

El secretari general de Junts diu que la justícia espanyola s'ha aprofitat de la «bona fe» de la justícia europea perquè, davant el compromís del tribunal europeu de deixar per escrit que no hi ha cap ordre executiva, el Suprem la manté activa «intentant fer caure la justícia europea darrere la mala praxi». «Exigim que el Suprem acati la decisió de la justícia europea i que accepti que fins que aquest organisme europeu no hagi resolt la petició prejudicial de la justícia espanyola, no es manté activada cap ordre d'extradició», ha dit. Pel que fa a la taula de diàleg, el dirigent de Junts ha defensat que «no es pot garantir el diàleg i la negociació donant empara a una persecució política i una vulneració dels drets fonamentals». Malgrat la detenció de Puigdemont, Sànchez s'ha mostrat convençut que la justícia italiana atendrà les peticions de la defensa de l'expresident i que aquest recuperarà la llibertat.

Ayuso espera que Puigdemont «sigui jutjat i que ho sigui aviat»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha esperat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «sigui jutjat i que ho sigui aviat». En declaracions aquest divendres en un acte, Ayuso s'ha sumat a les veus de la dreta espanyola que celebren la detenció i reclamen que se l'extradeixi. En roda de premsa, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, també ha demanat al govern espanyol que es comprometi a «respectar la sentència de la justícia» i que, en cas que l'expresident sigui jutjat a Espanya, «no se l'indulti».

«Per ser creïble, Sánchez ha de trencar avui mateix els seus acords amb les formacions separatistes que van en contra de la Constitució», ha dit Montesinos, que ha esperat que el president espanyol es comprometi amb la seva entrega a l'Estat espanyol perquè pugui ser jutjat.

Alba Vergés: «L'única solució és l'amnistia i el camí és l'autodeterminació»

La vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Alba Vergés, ha defensat l'amnistia i l'autodeterminació com l'única solució. «Aquí hi som tots i ho compartim la majoria de catalans, que ho estan refermant cada vegada a les urnes», ha afegit la membre d'ERC en la concentració de protesta per la detenció de Carles Puigdemont davant el consolat d'Itàlia a Barcelona. Vergés ha denunciat la «persecució malaltissa» contra el president Puigdemont i tot el moviment independentista. I ha demanat a l'estat espanyol que llegeixi el que diu la gent als carrers. «Això no ajuda evidentment a veure quin és el clam majoritari d'aquest país», ha afegit.

Cap conseller o consellera d'ERC ha anat a la manifestació, però sí que hi ha assistit una delegació formada, a part de Vergés, per la diputada al Parlament Jenn Díaz, la senadora Sara Bailac, el vicesecretari general de Comunicació i Estratègia, Oriol Lladó, i el president de la federació regional de Barcelona, Gerard Gómez del Moral, entre d'altres.

Arrimadas exigeix al govern espanyol que no indulti Puigdemont en cas que sigui extradit i jutjat a l'Estat espanyol

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha exigit al govern espanyol que no indulti l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en cas que sigui extradit i jutjat a l'Estat espanyol. En declaracions aquest divendres al matí a TVE, Arrimadas ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez «que no interfereixi» en el procediment i «no vulgui ajudar als seus socis» independentistes. També ha reclamat que l'Estat es prepari per si hi ha «aldarulls» i «violència» a Barcelona com a reacció a la detenció. Arrimadas ha augurat que la detenció tindrà conseqüències polítiques en la negociació dels pressupostos pel fet que Sánchez hagi triat pactar amb formacions com ERC i EH Bildu. «Tant de bo Sánchez hagués triat un altre camí», ha dit.

Junqueras diu que la detenció posa en perill la taula de diàleg i afirma que alguns aparells de l'Estat hi tenen interès

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reconegut que la detenció de l'expresident Carles Puigdemont posa en perill la taula de diàleg, però precisament per això l'ha reivindicat. En declaracions a RAC1, ha assegurat que ningú s'esperava la detenció i ha afegit que hi ha una part dels «aparells» de l'Estat que tenen intenció de «rebentar qualsevol possibilitat de negociació». Per això mateix, ha defensat que la via per resoldre el conflicte passa per aquest diàleg i ha demanat la màxima coordinació per aconseguir l'amnistia i el dret d'autodeterminació. Ha reconegut que és un camí «dificilíssim i ple d'entrebancs», sobre el que ell també és «escèptic», però ha insistit que si s'actua de manera «coordinada» hi ha més possibilitats d'èxit.

Junqueras ha afirmat que si a la taula de diàleg hi ha «més gent que posa traves que no pas que ajuda» les possibilitats que vagi bé seran més baixes. Ha assegurat que des d'ERC estan disposats a contemplar toles les vies «democràtiques, pacífiques i cíviques» i ha defensat que la taula de diàleg és una d'elles. L'exvicepresident del Govern ha assegurat que és compatible ser escèptic i intentar el diàleg. «Ens hi juguem molt, jo crec que hi hem de ser», ha declarat. Junqueras ha expressat la màxima solidaritat cap a Puigdemont i tots els represaliats i ha fet una crida a la «màxima unitat possible» de tots els demòcrates.