Manuel López Becerra tenia 65 anys quan va morir. Una isquèmia intestinal generalitzada, provocada pel retard de gairebé dos anys en l’extirpació d’una hèrnia gegant que li sobresortia de l’abdomen, va acabar amb la seva vida. Tot i el risc per a la seva salut, les seves peticions perquè s’avancés la intervenció van ser repetidament ignorades. Estava en llista d’espera. A l’octubre del 2014, va ingressar d’urgències a l’Hospital de Bellvitge amb evidents signes d’afectació intestinal. El seu estat va anar empitjorant dia a dia, fins que al desembre va entrar en coma i el gener següent va morir. La seva família ha arribat a un acord extrajudicial amb una companyia d’assegurances de l’esmentat centre sanitari pel qual aquesta els indemnitzarà amb 105.000 euros com a perjudicats.

López Becerra era veí de l’Hospitalet de Llobregat. Havia estat torner. El 2009 va ser operat d’un càncer interhepàtic, del qual es va curar amb normalitat. No obstant això, arran d’aquesta intervenció, li va quedar un hèrnia (eventració, o fugida d’un òrgan o teixits adjacents de la cavitat en la qual estan continguts) a la part superior de l’abdomen. A poc a poc l’hèrnia es va anar desenvolupant, segons la demanda presentada en el seu dia per la família del pacient, decidint-se que s’havia d’operar, però l’esmentada intervenció no va arribar mai tot i les peticions cursades.