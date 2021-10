La companyia Renfe ha citat per aquest dijous el comitè de vaga en una reunió a Madrid per intentar acostar posicions, segons han informat fonts sindicals. Per la seva banda, fonts de l'operadora han assegurat que els contactes hi són des del «primer dia» perquè la voluntat era que no s'arribés a convocar la vaga. Així mateix, han recordat que la companyia vol recuperar l'oferta precovid, però que primer necessita incorporar els nous maquinistes previstos, fins a arribar a la xifra més alta des que es va aprovar el Pla d'Ocupació el 2016. A les 12 d'aquest migdia, ha començat una nova franja d'aturades convocada per SEMAF, que s'allargarà fins a les quatre de la tarda, i Renfe ha denunciat de nou que s'estan incomplint els serveis mínims.

En la vaga parcial d'aquest matí, entre set i nou del matí, els serveis mínims del 85% a Rodalies i el 72% a l'alta velocitat s'han complert amb normalitat, segons la companyia. En aquest cas, la protesta era convocada per Sindicat de Ferroviaris, sense la participació de Semaf. L'aturada d'aquest migdia està liderada pel sindicat de maquinistes majoritari i entre sis de la tarda i deu de la nit per ambdós. Aquest dilluns, Renfe va explicar que té previst incorporar a la seva plantilla 924 nous maquinistes aquest 2021, però va acusar el sindicat Semaf de «retardar» la seva incorporació. «Una part d'aquest col·lectiu nou de maquinistes ja està en servei, però uns altres 340 necessiten formació i homologació específiques, que ha de donar-se en cabines de conducció dels trens», ha explicat la companyia. «La normativa permet que viatgin quatre persones i el maquinista en cabina, però Semaf s'hi ha manifestat en contra i només permet que hi viatgi una persona amb el maquinista, cosa que alenteix els processos de formació», va argumentar Renfe. La companyia preveu assolir una plantilla de 5.720 maquinistes, la xifra més alta dels darrers cinc anys.

Els maquinistes compleixen els serveis mínims en el cinquè matí de jornada de vaga a Renfe

Els serveis mínims en la franja matinal de la cinquena jornada de vaga a Renfe s'han complert segons el previst, segons han informat fonts de la companyia. Concretament, la protesta s'ha produït entre les set i les nou del matí i ha estat convocada per Sindicat Ferroviari. Els serveis mínims en aquestes dues hores eren del 85% a Rodalies i del 72% a l'AVE i Llarga Distància. Entre les dotze del migdia i quatre de la tarda, els maquinistes reprendran les aturades, en aquest cas convocades pel sindicat majoritari Semaf (representa el 85% dels treballadors), i entre les sis de la tarda i les deu de la nit hi haurà la tercera franja de vaga, convocada per ambdós sindicats.

Paral·lelament, a la línia R4 de Rodalies, hi ha manca de subministrament elèctric a les instal·lacions d'Adif entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa i la circulació de trens es troba interrompuda des de tres quarts de nou del matí. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat.