Un estudi col·laboratiu liderat per investigadors de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) ha validat com a diana terapèutica una molècula present a la superfície dels limfòcits NK, una eina que els fa resistents als mecanismes immunosupressors de les cèl·lules canceroses. La combinació dels tractaments habituals en el càncer de mama amb fàrmacs que actuen sobre aquesta molècula podria augmentar-ne l’eficàcia clínica. Així, doncs, aquest fet obre la porta a explotar una nova via per al tractament d’aquest tipus de tumor amb immunoteràpia.