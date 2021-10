El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha frenat la pretensió de la Generalitat d’actualitzar el protocol d’actuació de les administracions davant famílies vulnerables afectades per desnonaments, vigent des de juliol de 2013. El president del tribunal, Jesús María Barrientos, va al·legar que no es retocarà almenys mentre estigui vigent la moratòria de llançaments que va aprovar el Govern central per la pandèmia.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir al Parlament la proposta «consensuada» dins el grup de treball creat per la Generalitat (Presidència, Justícia, Interior i Drets Socials) que aspira a comptar amb el suport del món jurídic i els ens locals per detectar de forma anticipada situacions de vulnerabilitat i poder oferir alternatives habitacionals abans de l’execució d’un desnonament. «Necessitem moltes més eines per intervenir des del principi davant d’un desnonament. I això és el que persegueix la proposta de protocol, però qui l’executa són els tribunals de justícia i, per tant, nosaltres no ens podem posar en el lloc de jutge», va aclarir Aragonès, a preguntes de la CUP, apel·lant a la «responsabilitat i a la sensibilitat» del TSJC.