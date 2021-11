L’encara bisbe de Solsona, Xavier Novell, va encarrilant a poc a poc la seva vida fora de l’Església i ja ha trobat feina a l’empresa Semen Cardona, si bé el casament amb l’escriptora i psicòloga Sílvia Caballol haurà d’esperar uns dies més per tràmits burocràtics. El diari ABC va publicar ahir que Xavier Novell ha trobat feina a Semen Cardona, una empresa catalana capdavantera en l’elaboració de dosis per a inseminació artificial porcina d’alt rendiment i que exporta a 20 països, amb seus a Espanya, Mèxic i les Filipines.

L’empresa, consultada per Efe, va evitar confirmar o desmentir la notícia. Al seu compte de Twitter, Semen Cardona acostuma a publicar les seves ofertes de treball i els dos últims mesos ha sol·licitat repartidors autònoms per a la zona de Múrcia i peons d’extraccions per a Segòvia.

Si al vessant professional sembla que el futur es comença a encarrilar per a Novell, que ha estat buscant feina a la zona del Bages des que va decidir instal·lar-se a Manresa després de renunciar a la vida eclesial, l’aspecte personal segueix també endavant, encara que ha d’esperar uns dies més per veure complert el desig de casar-se.

El diari Regió7 va publicar ahir que les noces civils de l’encara bisbe han d’esperar almenys una setmana perquè s’han de tramitar quatre documents que tenen un marge obligatori entre ells. El jutge de pau de Súria, on viu la xicota de Novell, va explicar que encara no s’ha establert data ni hora per a la cerimònia.

Els documents pendents són una interlocutòria que serveix per autoritzar la celebració del matrimoni, la notificació que informa la parella de la resolució de la interlocutòria, la diligència que acredita que no hi ha cap impugnació per poder celebrar el matrimoni i, finalment, la previsió, que és el document on es fixa el dia i l’hora de la celebració. Aquests tràmits han coincidit en el temps amb els rumors que Caballol podria estar embarassada.