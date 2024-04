El jutge del cas Koldo rebutja cridar a declarar Begoña Gómez per "meres informacions periodístiques no contrastades"

El jutge del cas Koldo, Ismael Moreno, rebutja que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, declari com a testimoni "al no haver-hi dada que reveli l'existència de coneixement o la seva intervenció amb els fets objecte de recerca", segons especifica un acte, al qual ha tingut accés 'El Periódico', del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Les dades que s'ofereixen, prossegueix el magistrat, "són meres informacions periodístiques no contrastades", que afegeix que les recerques realitzades per la Unitat Policial actuant i de la documentació obrant en la causa "no apareix cap dada o element que reveli l'existència de coneixement o intervenció" de Begoña Gómez amb els fets objecte de la recerca.

El magistrat es pronuncia així davant la petició de l'acusació que exerceix Liberum de cridar a declarar com a testimoni a l'esposa del president del Govern, suposadament fundats en l'“acreditada relació entre la testimoni i algun dels investigats o altres persones i empreses objecte de les recerques recollides en les presents diligències”.