El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat aquest dijous que els dos casos sospitosos de la variant òmicron que s'estaven seqüenciant han donat positiu. Es tracta de dos viatgers que van arribar a l'aeroport del Prat procedents de Sud-àfrica. Estan degudament aïllats. Com porta dient els últims dies, Argimon ha constatat que quan una nova variant entra al continent europeu «més tard o més d'hora» arriba també a Catalunya, com ha passat amb la resta de variants. En una roda de premsa aquest dijous a la conselleria, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assenyalat que s'estan estudiant els contactes dels dos casos confirmats i altres persones que han arribat a Catalunya després d'estar en països del sud d'Àfrica. «Segurament aniran apareixent alguns casos en els dies vinents», preveu Cabezas.

La variant òmicron, que sembla ser més transmissible, està obligant a adaptar els protocols, sobretot entre els viatgers de països del sud d'Àfrica. A tots ells, se'ls fa una prova a l'aeroport i han de seguir quarantena vigilada telefònicament encara que el resultat hagi estat negatiu. Amb tot, la quarantena es pot escurçar de deu a set dies si el resultat és negatiu. En cas que la prova del cribratge a l'aeroport sigui positiva, a més de l'aïllament, se seqüencia la mostra per determinar si el contagi és per la variant òmicron. Aquest és el cas dels dos viatgers que van donar positiu al test dilluns i dels quals s'ha confirmat el contagi per la variant òmicron. A part dels viatgers, Salut cribrarà de forma aleatòria un 20% de les PCR i de les persones que tinguin antecedents de viatges, segons va explicar aquest dimecres Cabezas. Els contactes estrets de persones que puguin estar contagiades amb la variant òmicron del coronavirus hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats. Ara com ara, amb la variant delta dominant, els contactes amb pauta completa no han de seguir quarantena, però sí que es fan una prova i, en cas de ser positiva, s'han d'aïllar perquè passen a ser un cas.