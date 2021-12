Un exprofessor d'educació física de l'escola Barcelona va abusar sexualment d'alumnes durant més de vint anys, segons denuncia el diari 'Ara' en un reportatge per a l'elaboració del qual afirma que ha obtingut prop d'una seixantena de testimonis. Es tracta d'Albert Benaiges, durant més de vint anys coordinador del futbol base del Futbol Club Barcelona, i que després d'una dècada d'absència havia retornat al club l'abril passat de la mà del president Joan Laporta. Benaiges va ser apartat del càrrec el 2 de desembre, l'endemà que el club s'assabentés de la investigació periodística, segons afirma el diari. Un grup d'alumnes s'ha posat d'acord per denunciar els fets i, també segons el rotatiu, almenys ja hi ha una denúncia.

Sempre segons el diari barceloní, els testimonis recollits afirmen que durant més de dues dècades Benaiges va repetir abusos i vexacions a alumnes. Es masturbava al costat de nens de 13 anys i els obligava a fer el mateix, mirava amb ells pel·lícules pornogràfiques o els feia tocaments i els obligava a participar en jocs de caràcter sexual. Situacions que es van produir a les dutxes de l'escola, al gimnàs, a casa seva i a les colònies que es feien a Corçà. Alguns dels testimonis afirmen que les experiències els han traumatitzat. El diari ha parlat amb Benaiges, que ha negat qualsevol tocament però ha admès que no tornaria a "repetir res" del que va fer durant aquella època. També ha parlat amb futbolistes i entrenadors del Barça, però aquí ningú ha informat de males praxis del ja excoordinador del futbol base del club.